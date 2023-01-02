"Я свободна": после окончательного отъезда из РФ Алла Пугачева заговорила про абсолютное счастье

Примадонна в Израиле нашла то, что не могла дать ей страна-агрессор.

Алла Пугачева рассказала, что нашла в Израиле свое счастье / instagram.com/maxgalkinru

Российская певица Алла Пугачева в этом году новогодние праздники отмечает не в своем подмосковном замке Грязь, а в Израиле. Туда ей с семьей пришлось перебраться из-за травли, которую на нее и ее семью развязали власти РФ из-за антивоенной позиции, которую высказывают она и ее муж, шоумен и комик Максим Галкин.

Алла Борисовна не стала записывать видеообращение к поклонникам в честь праздника, однако своим друзьями разослала новогоднюю открытку. Ожидаемо, но очень скоро она разлетелась по просторам интернета. Об этом сообщают росСМИ.

На ролике, который был адресован приближенным Галкина и Пугачевой, под названием "СпасиБог", певица порассуждала о том, что для нее значит настоящее счастье.

"В моем понимание счастье - это то, что я сейчас ощущаю. Я свободна, я с семьей вместе, Новый год я встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь и достоинство", - рассказывает Примадонна.

В кадре она сидит на улице, и с улыбкой на лице обращается к тем, кто еще способен ее услышать. Стоит отметить, что вид Пугачева имеет весьма цветущий - она красиво накрашена, с маникюром, сидит в светлых одеждах и полушубке, ее шею украшает массивное колье. Похоже, Земля Обетованная и правда действует на нее более благотворно, чем страна на болотах.

Напомним, певица Алла Пугачева, которая вслед за Максимом Галкиным покинула Россию, болезненно реагирует на слова обозленных россиян. Стилист Примадонны Джордж Ровалс сообщил, что 73-летняя певица сейчас переживает из-за травли, которую ей устроили на родине.

Также мы писали, что Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

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