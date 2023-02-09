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"Я раньше пукал непроизвольно, теперь же - только вспомнив вас": звезда Кухни подколол россиян

9 февраля 2023, 23:39
Дмитрий Назаров остроумно припечатал критикующих его за отъезд из РФ.
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров рассказал, что думает о тех, кто критикует его за нелестные отзывы о российском правительстве / instagram.com/dmitry_nazarov_official

Российский актер Дмитрий Назаров был уволен за откровенную критику кровавой путинской власти из МХТ им. Чехова. Недолго погоревав, артист продолжил писать антивоенные стихи и ироничные песни о грязи и глупости, которую пропагандируют в рф.

Также он, по примеру многих несогласных с войной в Украине российских деятелей культуры, перебрался в Израиль, где успешно продолжает творить и заниматься актерской деятельностью.

Новость об отъезде Назарова радикально настроенные любители "русского мира" восприняла с азартом. Некоторые даже опустились до оскорблений - писали гадости на странице актера в Instagram.

На один из таких выпадов Назаров ответил соленой шуткой в стихотворной форме, которую в росСМИ на свой адрес восприняли все подпевалы директора страны-агрессора, дескать власть не уважает и плюет на соотечественников.

Сам же актер был настолько доволен собственной остротой, что даже поделился нею в сторис. "Вы теперь довольны, исторгнув эту маленькую грязь? Я раньше пукал непроизвольно, теперь же буду, только вспомнив вас", - ответил артист на обзывательство.

'Я раньше пукал непроизвольно, теперь же - только вспомнив вас': звезда Кухни подколол россиян
Дмитрий Назаров рассказал, что думает о тех, кто критикует его за нелестные отзывы о российском правительстве / instagram.com/dmitry_nazarov_official

Ранее популярная американская модель Каприс Буре сделала скандальное заявление относительно президента страны-агрессора путина - она предложила отправить ему свои голые фото, в надежде, что они доведут его до инфаркта.

Также украинская актриса Наталка Денисенко жестко ответила тем, кто критикует ее за попытки жить нормальной жизнью, пока ее муж, актер Андрей Фединчик, на фронте.

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