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"Я - Примадонна": "обновленный" Киркоров сделал самоуверенное заявление

Ангелина Подвысоцкая
27 апреля 2023, 22:20 обновлено 27 апреля, 22:27
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Путинист Филипп Киркоров назвал себя Примадонной прямо на концерте в Кремле.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров назвал себя Примадонной / Коллаж фото соцсети

Российский певец и заядлый путинист Филипп Киркоров ошарашил своим заявлением. Он объявил себя новой Примадонной всей России. Об этом сообщают в Сети.

Как утверждается, такое заявление Киркорова произошло прямо на концерте в Кремле.

"Теперь я в этой стране Примадонна", - сказал Киркоров.

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Таким образом он намекнул, что настоящая Примадонна Алла Пугачева, которая с начала полномасштабного вторжения Путина в Украину уехала в Израиль, больше не вернется в Россию.

Напомним, недавно Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".

Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

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