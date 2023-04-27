"Я - Примадонна": "обновленный" Киркоров сделал самоуверенное заявление

Российский певец и заядлый путинист Филипп Киркоров ошарашил своим заявлением. Он объявил себя новой Примадонной всей России. Об этом сообщают в Сети.
Как утверждается, такое заявление Киркорова произошло прямо на концерте в Кремле.
"Теперь я в этой стране Примадонна", - сказал Киркоров.
Таким образом он намекнул, что настоящая Примадонна Алла Пугачева, которая с начала полномасштабного вторжения Путина в Украину уехала в Израиль, больше не вернется в Россию.
Напомним, недавно Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".
Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.
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