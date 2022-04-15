"Я очень плохо выгляжу и не хочу, чтобы мой муж меня такой видел": Марченко в маске дает пресс-конференцию в Москве

Марченко постеснялась снять маску. Скриншот с видео

Жена беглого Виктора Медведчука Оксана Марченко, которую на днях высмеяли в сети за ее обращение к президентам Зеленскому и Эрдогану, появилась в Москве и дает пресс-конференцию, на которой требует освободить ее мужа.

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"Вы все мужчины, женщины, вы все понимаете в каком состоянии я пребываю. Я выгляжу очень плохо поэтому я не хотела бы, чтобы это мое лицо, именно в таком виде видел мой муж, я бы хотела, чтобы он не видел меня заплаканной или в таком виде, в котором я сейчас нахожусь", - говорит она.

По ее словам, ее супруга незаконно посадили под домашний арест и незаконно удерживает СБУ.

"Никаких обвинений, кроме желания со стороны Зеленского уничтожить политического конкурента со стороны Зеленского не были предоставлены. Вместо этого продолжался незаконный домашний арест и угрозы жизни Виктора и всей нашей семье", - говорит Марченко.

Напомним, ранее в сети высмеяли изменившуюся внешность Марченко, которая, судя по всему, сделала ряд неудачных пластических операций.