"Я обращаюсь к Алле Борисовне": пропагандист Соловьев просит Пугачеву "открыть рот"

пропагандист Соловьев просит Пугачеву "открыть рот" / скриншот

Российский пропагандист Владимир Соловьев, которого недавно высмеял Максим Галкин, решил обратиться к певице Алле Пугачевой.

Судя по всему, так телеведущий хочет спровоцировать Примадонну на то, чтобы она дала свою прямую реакцию на военное вторжения России в Украину.

"Я обращаюсь к Алле Борисовне, которую очень уважаю: Алла Борисовна, нельзя угрожать правдой. Потому что подумают, что вы все это время молчали и лгали. Откройте рот и скажите, Алла Борисовна, правду" — заявил Соловьев в эфире своей авторской "программы".

Ранее российская певица Алла Пугачева, которая вместе с семьей переехала в Израиль после вторжения РФ в Украину, впервые высказалась в соцсети о позиции своего супруга Максима Галкина.

Читайте такжеВассерман призвал нанести "болезненный удар" ПугачевойНа своей странице в Instagram певица продублировала видео Галкина, в котором он не побоялся заявить об этом открыто, записал видеообращение к росСМИ, которые делают из артиста врага народа.

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