УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Я ни от чего не открещиваюсь": SLAVIA заговорила о восстановлении отношений с DZIDZIO

13 ноября 2021, 01:54

Артисты прожили в браке семь лет, но летом расстались.

Артисты уже несколько месяцев в разводе / instagram.com/slavia_official

Бывшая жена Дзидзьо певица SLAVIA рассказала, что не исключает возможности воссоединения пары. По ее словам, после развода они продолжают общаться и их отношения стали нежнее, чем были в браке.

Певица призналась, что пока не планирует вступать в новые серьезные отношения, хотя уже была на свидании. Об этом SLAVIA рассказала "Зірковому шляху".

"Он всегда мне говорил и продолжает говорить: "Ты красивая". Делает мне какие-то комплименты. В жизни все возможно. Я ни от чего не открещиваюсь. Бывают разные периоды в жизни, люди способны менять свои мысли", - ответила артистка на вопрос о возможном воссоединении с Дзидзьо.

Исполнительница поделилась, что после развода муж оставил ей машину и пообещал подарить квартиру.

Читайте такжеПевица Slavia ответила на слухи о воссоединении с Дзидзьо"Михаил обещает мне то, что он может. На самом деле все его деньги в творчестве. Вот недавно фильм новый вышел. Туда нужно вкладывать. Я им горжусь, тем что он сделал. После него останутся фильмы, это круто. Квартира это все наживное. Я не материальная", - призналась певица.

Реклама

Развод DZIDZIO и SLAVIA

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома объявил о разводе со своей женой, певицей SLAVIA — Ярославой Притулой летом этого года. Михаил и Ярослава познакомились в студенческие годы, их союз продержался 20 лет.

По словам певца, проблемы в браке начались давно, но до карантина он "убегал" от них в работу, а во время локдауна пара поняла, что дальше так продолжаться не может.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
viber
Дзидзьо Славия
Сейчас вы просматриваете новость «"Я ни от чего не открещиваюсь": SLAVIA заговорила о восстановлении отношений с DZIDZIO». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Календарь 2022: как и когда отдыхает УкраинаКалендарь 2022: как и когда отдыхает Украина Приметы на 10 ноября: что нельзя делать в день Параскевы и как не попасть в бедуПриметы на 10 ноября: что нельзя делать в день Параскевы и как не попасть в беду В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграВ чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного Тигра 10 ноября – Международный день бухгалтерии: душевные поздравления и красивые открытки к празднику10 ноября – Международный день бухгалтерии: душевные поздравления и красивые открытки к празднику Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способыКак правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы
02:31

В Киеве разваливается мост Патона, в воду падают его куски

02:14

Определено лучшее время для засыпанияВидео

01:54

"Я ни от чего не открещиваюсь": SLAVIA заговорила о восстановлении отношений с DZIDZIO

01:35

Назван первый опасный признак развития сахарного диабета

01:11

Появляется жгучая боль в руках и ногах: невролог рассказала о новом последствии COVID-19

Реклама
00:51

Приметы на 13 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:19

Гороскоп на завтра 13 ноября 2021: у Скорпионов опасный день, у Весов – удача в любвиВидео

00:03

Как ухаживать за волосами в осенне-зимний сезон: говорят эксперты

12 ноября, пятница
23:55

"Уже не мучается": Козловский рассказал, как пытался спасти своего отца

23:54

Можно ли полностью отказаться от хлеба - ответ врача

23:30

Холостячка Огневич в кружевном белье показала, что потеряли вылетевшие из проекта мужчины

23:25

Арахамия рассказал, лишат ли Разумкова мандатаВидео

22:57

Скандальное издание Kyiv Post вновь откроют, журналисты жалуются на собственника

22:55

Цены взлетят до 50%: какие продукты питания подорожают до конца ноябряВидео

22:20

В Минздраве поведали, какие препараты можно смешивать при бустерной вакцинации

21:52

В деле ДТП с "мажором" на Infiniti в Харькове появились новые резонансные деталиВидео

21:24

В Украине вырос вылов рыбы: какой и сколько поймали

21:08

Гололед, снегопад и мороз: в Украину идет опасный антициклонВидео

21:02

Угроза продвижения войск РФ вглубь Украины: эксперт объяснил, чего добиваются в КремлеВидео

21:00

В Беларуси разбились российские десантники

Реклама
20:52

Резонансное ДТП с детьми в Харькове: водителя-наркомана арестовали под залог в 340 тысяч гривенВидео

20:16

Резко увеличился живот: во Львове медики удалили у 14-летней девушки гигантскую опухоль

20:02

Нет смысла делать бустерную прививку, когда люди ждут первую дозу - ВОЗ

19:51

Финансовый гороскоп на неделю 15-21 ноября: убытки, неожиданный приз или влиятельный покровительВидео

19:37

В Киеве грузовик раздавил пожилую женщину

19:29

"Плато наступило": Шмыгаль прогнозирует спад заболеваемости коронавирусом в УкраинеВидео

19:20

Странная выходка в Министерстве оборонымнение

19:03

Украинские ТЭС экстренно переводят на газ ради экономии угляВидео

19:02

Обострение ситуации: войска Путина проводят внеплановые учения возле Польши и ЛитвыВидео

19:00

Виталий Портников. США предупреждают о нападении на УкраинуВидеоблоги

18:35

В Днепре женщина с тяжелым заболеванием стала мамой в 15-й разВидео

18:33

Украинцы массово покупают неэффективные лекарства - список

18:33

Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки

18:32

В Черновцах женщина заблокировала проезд скорой с "тяжелой" больной и обматерила медиковВидео

18:31

Звезда Сватов снялась в необычном ретро-образе: "Бурда-1988 год"

18:20

Новый год в "красной" зоне: Кузин оценил шансы ослабление карантина на праздники в Украине

18:19

Пенсии взлетят на 1,5 тысячи: кому ждать повышенияВидео

18:08

Украинская армия на Донбассе несет потери из-за атаки боевиков

17:45

Выходные на Новый год 2022: как и сколько будут отдыхать в Украине

17:29

Марафон юмористических премьер: телеканал 1+1 представит новый Вечерний Квартал и Женский Квартал

Реклама
17:24

Уже 15 стран ЕС оставили открытыми границы для украинцев: какие условияВидео

16:59

Экс-министру энергетики Демчишину вручили подозрение за контрабанду угля из ОРДЛОВидео

16:57

Канье Уэст сравнил себя с президентом России: "Я как молодой Путин!"

16:56

В ВСУ назвали число российских военных на ДонбассеВидео

16:53

1 миллион украинцев считают, что вакцина сделает их мутантами - результаты опросаВидео

16:32

Из "Дії" исчезла функция удаления COVID-сертификата: как теперь обновить его после полной вакцинации

16:28

На Тернопольщине загадочно скончался месячный малыш: медики не смогли остановить кровь из носаВидео

16:17

В Украине 800 тысяч человек купили фальшивые сертификаты о вакцинации - исследованиеВидео

16:17

В моду на зиму 2021-22 вернулось необыкновенное окрашивание волос в стиле 90-хФото

16:03

Сколько действует иммунитет против COVID-19 после вакцинации - ответ Минздрава

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять