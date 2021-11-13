"Я ни от чего не открещиваюсь": SLAVIA заговорила о восстановлении отношений с DZIDZIO

Артисты уже несколько месяцев в разводе / instagram.com/slavia_official

Бывшая жена Дзидзьо певица SLAVIA рассказала, что не исключает возможности воссоединения пары. По ее словам, после развода они продолжают общаться и их отношения стали нежнее, чем были в браке.

Певица призналась, что пока не планирует вступать в новые серьезные отношения, хотя уже была на свидании. Об этом SLAVIA рассказала "Зірковому шляху".

"Он всегда мне говорил и продолжает говорить: "Ты красивая". Делает мне какие-то комплименты. В жизни все возможно. Я ни от чего не открещиваюсь. Бывают разные периоды в жизни, люди способны менять свои мысли", - ответила артистка на вопрос о возможном воссоединении с Дзидзьо.

Исполнительница поделилась, что после развода муж оставил ей машину и пообещал подарить квартиру.

Читайте такжеПевица Slavia ответила на слухи о воссоединении с Дзидзьо"Михаил обещает мне то, что он может. На самом деле все его деньги в творчестве. Вот недавно фильм новый вышел. Туда нужно вкладывать. Я им горжусь, тем что он сделал. После него останутся фильмы, это круто. Квартира это все наживное. Я не материальная", - призналась певица.

Реклама

Развод DZIDZIO и SLAVIA

Фронтмен группы DZIDZIO Михаил Хома объявил о разводе со своей женой, певицей SLAVIA — Ярославой Притулой летом этого года. Михаил и Ярослава познакомились в студенческие годы, их союз продержался 20 лет.

По словам певца, проблемы в браке начались давно, но до карантина он "убегал" от них в работу, а во время локдауна пара поняла, что дальше так продолжаться не может.

Читайте также: