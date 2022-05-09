"Я не знаю, как они будут с этим жить": бежавшая из РФ Монеточка осудила российских звезд-путинистов

Бежавшая из РФ Монеточка осудила российских звезд-путинистов / instagram.com/monetochkaliska

Российская певица и композитор Елизавета Гырдымова, которая выступает под псевдонимом Монеточка, покинула рф в первые дни полномасштабного военного вторжения в Украину.

Артистка готовится стать матерью, к тому же ей, как творческой личности, крайне важно иметь свободу слова, с которой в россии и до войны было плохо, а теперь и подавно.

Об этом она рассказала в интервью для шоу "А поговорить?": "Мне очень хотелось чувствовать свободу в своих высказываниях. Думаю, это основная причина. В принципе, в предыдущие годы получалось сохранять баланс. Где-то в песне зашифровать метафору о том, что ты на самом деле думаешь, и моя аудитория всегда умела считывать эти метафоры. Но сейчас мне не хочется прятать это за метафорами".

Принять это решение Монеточке и ее мужу, музыкальному продюсеру Виктору Исаеву, было несложно, хоть пара и бежала наобум, советуясь по пути с друзьями, которые могли оказать им помощь. Осели они в Литве.

Лиза признается - она может найти оправдание для тех российских артистов, которые остаются в рф, и молчат из страха за свою жизнь. Те же из них, кто не только не молчит, но и яро поддерживает войну, становятся комичными персонажами, которым будет стыдно смотреть своим детям в глаза.

"Я представляю причины, по которым ты можешь молчать. То есть ты не можешь выехать сейчас, поэтому ты выбираешь аккуратные фразы. Есть такие причины. Но я не могу себе представить ни одной причины, для того чтобы туда идти и делать это радостно, хлопать в ладоши (выступать на пропутинских концертах - прим. редактора). Я не знаю, как они будут с этим жить, что они скажут детям и всем нам",- говорит артистка.

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