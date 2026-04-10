"Я не вижу этих денег": Наталка Денисенко удивила признанием о расходах

Виталий Кирсанов
10 апреля 2026, 16:47
Наталка Денисенко пояснила, что значительная часть расходов уходит на развитие собственного бизнеса и содержание команды.
Наталка Денисенко удивила признанием о расходах
Наталка Денисенко удивила признанием о расходах / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Кратко:

  • Озвученная сумма оказалась весьма внушительной
  • Финнагрузка включает не только личные траты, но и ответственность за людей

Украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала, сколько денег ей необходимо ежемесячно для комфортной жизни в Киеве.

Озвученная сумма оказалась весьма внушительной: речь идёт примерно о 500 тысячах гривень в месяц. Однако, по словам актрисы, эти деньги не связаны с роскошным образом жизни.

Денисенко пояснила, что значительная часть расходов уходит на развитие собственного бизнеса и содержание команды. Она регулярно выплачивает зарплаты сотрудникам и инвестирует в рабочие процессы, поэтому большая часть средств не остаётся у неё лично.

"Примерно полмиллиона гривен в месяц. У меня есть бизнес, у меня есть подчиненные, которым я плачу зарплаты", - отметила Денисенко в комментарии Александру Преподобному.

Она также подчеркнула, что финансовая нагрузка включает не только личные траты, но и ответственность за людей, с которыми она работает. В эту сумму входят операционные расходы, вложения в проекты и другие обязательные платежи.

По словам Денисенко, из-за этого она фактически не ощущает этих денег.

"Я на самом деле не вижу этих денег", - добавила она.

Наталка Денисенко / інфографіка: Главред

Ранее Главред сообщал, что жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука Екатерина рассекретила в Instagram, что пара приняла решение выехать из Украины.

Ранее также стало известно о смерти ирландского актера Майкла Патрика, известного по работе в театре и на телевидении. Он скончался после трехлетней борьбы с боковым амиотрофическим склерозом (БАС).

О персоне: Наталка Денисенко

Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

