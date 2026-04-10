"Я не вижу этих денег": Наталка Денисенко удивила признанием о расходах

Украинская актриса Наталка Денисенко откровенно рассказала, сколько денег ей необходимо ежемесячно для комфортной жизни в Киеве.
Озвученная сумма оказалась весьма внушительной: речь идёт примерно о 500 тысячах гривень в месяц. Однако, по словам актрисы, эти деньги не связаны с роскошным образом жизни.
Денисенко пояснила, что значительная часть расходов уходит на развитие собственного бизнеса и содержание команды. Она регулярно выплачивает зарплаты сотрудникам и инвестирует в рабочие процессы, поэтому большая часть средств не остаётся у неё лично.
"Примерно полмиллиона гривен в месяц. У меня есть бизнес, у меня есть подчиненные, которым я плачу зарплаты", - отметила Денисенко в комментарии Александру Преподобному.
Она также подчеркнула, что финансовая нагрузка включает не только личные траты, но и ответственность за людей, с которыми она работает. В эту сумму входят операционные расходы, вложения в проекты и другие обязательные платежи.
По словам Денисенко, из-за этого она фактически не ощущает этих денег.
"Я на самом деле не вижу этих денег", - добавила она.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.
