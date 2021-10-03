"Я его боюсь": Джамалу на Танцах со звездами довели до слез

Джамала и Антон Нестерко / instagram.com/tanci1plus1

В пятом эфире проекта Танцы со звездами на телеканале 1+1 певица Джамала рассказала, какие у нее сложились отношения с ее партнером.

Звезда говорит, что иногда они с Антоном ссорятся. А бывало и такое, что Джамала плакала на репетициях. И все же, партнеры по танцу доверяют друг другу.

"Мы ссоримся, спорим, но мы доверяем друг другу. Он бывает очень злой, а когда он злой, я его боюсь. Как-то я ему сказала, что больше не могу. Он дал мне 15 минут, чтобы отдохнуть. Я тогда заплакала, скала ему, что он меня довел до сльоз. А он всего лишь ответил, что не видел ", — поделилась Джамала.

Однако, Антон лишь хочет, чтобы они выкладывались на полную и показали зрителям, что они могут хорошо танцевать.

"У нас есть одна цель - максимально сделать наш танец таким, чтобы он мог быть на первом месте", - заявил хореограф и партнер Джамалы.

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В пятом эфире Танцев со звездами Джамала в трогательном образе с итальянского фильма Запах женщины выполнила танго. Судьи оценили ее выступление в 29 баллов.

Ранее сообщали, что Джамала откровенно высказалась о конкуренции и дружбе на паркете Танцев со звездами.

По словам артистки, между участниками складываются теплые отношения, все очень вовлечены и сосредоточены на своих номерах.