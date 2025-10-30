"Я бегал от него": Melovin заявил о преследовании со стороны депутата

Певец признался, что не хотел об этом рассказывать, однако за 10 лет карьеры имеет много историй, которыми может поделиться с поклонниками.

Melovin заявил о преследовании со стороны депутата / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Что сказал Melovin:

Некий депутат преследовал артиста во время одного из концертов

У певца тогда не было собственной охраны

Украинский певец и композитор Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) рассказал о преследовании со стороны одного из украинских депутатов.

28-летний певец написал в своем аккаунте в Threads, что не хотел об этом рассказывать, однако за 10 лет карьеры имеет много историй, которыми может поделиться с поклонниками.

"Один депутат в начале моей карьеры преследовал меня во время одного из концертов. Я бегал от него по всему залу. Было дико и страшно. Ведь тогда я еще не знал, что такое собственная охрана", - заявил он.

О персоне: Melovin MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

