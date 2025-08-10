"Вытянули старые тряпки из шкафа": Волошина и его новую девушку захейтили в Сети

Александр Волошин с избранницей посетили русскоязычный концерт белорусского артиста.

Александр Волошин сейчас - вместе с новой девушкой блогер побывал на концерте Макса Коржа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx

Александр Волошин представил свою новую возлюбленную

Вместе с ней артист отправился на концерт Макса Коржа, который во время войны продолжает гастролировать по рф

Блогер Александр Волошин впервые после развода с украинской певицей Анной Тринчер в 2023 году открыто заговорил о новых отношениях. В своем блоге в Instagam он опубликовал серию кадров с Алиной, блогершей и моделью платформы OnlyFans, которую он представил как свою девушку.

Волошин отметил, что после расставания с Тринчер он принял решение быть одиночкой и смирился с этой мыслью. Однако судьба имела на него другие планы, и на его пути появилась Алина.

"Я отпустил отношения. Принял то, что всю жизнь буду сам! И в момент, когда принял, появилась она. Появился человек, который прошел те же трудности, что и я. Человек, у которого почти такие же страхи, как у меня. Я не хотел рассказывать, но не могу! Хочется всему миру кричать: "Встаньте на свой путь, и Бог даст вам то, чего вы заслуживаете!". И вам может показаться, что я влюбился во внешность, но блин... Знали бы вы, что у этого человека внутри... Каждый день она учит меня любить себя, любить жизнь и быть собой. Каждый день она напоминает мне о том, кто я есть. И я хочу, чтобы вы ее видели и знали. Потому что хочу, чтобы и вы все встали на свой путь и были счастливы. Когда ты счастлив, хочешь, чтобы все рядом тоже были счастливы", - пишет блогер.

Александр Волошин с новой девушкой / instagram.com/voloshyn_xx

Новость о новом этапе в личной жизни Волошин опубликовал после того, как похвастался в Сети, что планирует посетить концерт белорусского исполнителя Макса Коржа, который поет на русском языке и гастролирует по стране-оккупанту. Это его решение затмило радость подписчиков от появления в его жизни Алины: в комментариях Александра критикуют за трансляцию в массы творчества артиста.

Александр Волошин сейчас - вместе с новой девушкой блогер побывал на концерте Макса Коржа / instagram.com/voloshyn_xx

Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"? В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты. На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов". До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы. Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.

