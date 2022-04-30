Выступит перед русскими олигархами: росСМИ "поливают грязью" украинскую певицу

Джамала / instagram.com/jamalajaaa/

Российские СМИ, видимо исчерпали поводы для вранья, несмотря на войну в Украине, где они показали верх пропагандистского мастерства, и набросились на украинских звезд.

В этот раз, жертвой вранья стала украинская певица Джамала.

Так, некое издание Runews24 обьявило, что наша Джамала будет выступать перед российскими олигархами. "Речь идет о частных выступлениях перед олигархами из списка Forbes. Проукраинская позиция Джамалы не идет в разрез с ее желанием продолжать зарабатывать в России. Ее концертный директор подтвердил, что Джамала готова выступать за 15 тысяч евро", - пишут пропагандистские СМИ, которые толком и не знают, что Джамала не будет "продолжать зарабатывать в россии", так как она там и не начинала зарабатывать.

Ранее, в СМИ появилась информация, что Светлана Лобода якобы выступит с концертами во Владивостоке. Однако билетов на ее концерты пока нет в продаже.