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Выступит перед русскими олигархами: росСМИ "поливают грязью" украинскую певицу

30 апреля 2022, 17:52

Российские пропагандисты добрались до украинских артистов.

Джамала
Джамала / instagram.com/jamalajaaa/

Российские СМИ, видимо исчерпали поводы для вранья, несмотря на войну в Украине, где они показали верх пропагандистского мастерства, и набросились на украинских звезд.

В этот раз, жертвой вранья стала украинская певица Джамала.

Так, некое издание Runews24 обьявило, что наша Джамала будет выступать перед российскими олигархами. "Речь идет о частных выступлениях перед олигархами из списка Forbes. Проукраинская позиция Джамалы не идет в разрез с ее желанием продолжать зарабатывать в России. Ее концертный директор подтвердил, что Джамала готова выступать за 15 тысяч евро", - пишут пропагандистские СМИ, которые толком и не знают, что Джамала не будет "продолжать зарабатывать в россии", так как она там и не начинала зарабатывать.

Ранее, в СМИ появилась информация, что Светлана Лобода якобы выступит с концертами во Владивостоке. Однако билетов на ее концерты пока нет в продаже.

viber
Джамала
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