Выступающая за натуральность и естественную красоту Руслана обколола губы филлером

Руслана / instagram.com/ruslana.lyzhychko/

Победительница Евровидения от Украины Руслана Лыжичко, которая построила эко-дом, ездит на электрическом авто - BMW и принципиально не скрывает изъяны своего тела неожиданно отправилась увеличивать губы в свои 48 лет.

Сюжет об увеличении губ Русланы опубликовал ютуб-канал Новини Live.

"Даже эко-френдли люди, которые абсолютно за здоровый образ жизни, за то, чтобы питаться эко-едой и ходить без косметики, пользуются инъекциями гиалуроновой кислоты", сказал пластический хирург Сергей Дербак.

Хирург рассказал в программе, что уколол звезде не более чем полмиллилитра средства украинского бренда, произведенного из сырья известной косметической марки из Японии.

Кадр из сюжета

Во время инъекций Руслана закрывала глаза и медитировала. Правда, после процедуры немного испугалась новых форм, ведь первая реакция организма на подобное вмешательство — отек. Но узнав, что отек за два дня сойдет, Руслана успокоилась.

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"Я измученная и я понимаю, что мое лицо требует регенерации", - объяснила свое желание увеличить губы артистка.

кадр из сюжета

Пластический хирург отметил, что они с Русланой провели эксперимент, и просто освежили ее образ.

Журналисты в шоу получили комментарии от эксперта о том, что некоторые популярные певицы также постоянно делают уколы красоты и пользуются особыми услугами косметолога.

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