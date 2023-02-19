В Москве на концерте известного певца разъяренный россиянин устроил стрельбу

В разгар концерта рэпера один из гостей внезапно достал травматический пистолет и открыл огонь.

Рэпер Мот / соцсети

В Москве концерт российского певца Мота, который к слову поддержал войну в Украине и даже несмотря на то, что его жена из Украины, закончился провалом.

Как сообщают росСМИ, на выступлении рэпера открыли стрельбу из пистолета.

"Поначалу все шло гладко, поклонники наслаждались выступлением, пока компания неизвестных не попыталась пройти к рэперу на сцену. Охрана их не пропустила, гостям это не понравилось — так и начался конфликт", - говорится в сообщении.

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Полицию вызвал сотрудник охраны бара. Он же пояснил, что происходит.

"В разгар концерта один из гостей внезапно достал травматический пистолет и открыл огонь. Все отделались испугом - никто не пострадал. Но, когда полиция оперативно прибыла на место происшествия, скандальный гость уже успел скрыться", - заявили СМИ.

Во время выступления отдыхала компания из семи человек. Один из них был с личным телохранителем. Когда гости попытались пройти к Моту на сцену, охрана заведения не пропустила их. Далее последовали громкие возмущения, и секьюрити были вынуждены вывести дебоширов из бара. Те не успокоились, и от слов решили перейти к делу.

"Гость, который был с личным телохранителем, забрал у него травматический пистолет, а при попытке остальных отнять у него оружие произвел выстрел в землю. К счастью, телохранителю удалось забрать пистолет у своего босса, и продолжения инцидента не последовало. Поклонника Мота погрузили в машину и он уехал в неизвестном направлении", - сообщают очевидцы,

Конечно в России поклонника уже сутки разыскивают.

Напомним, российский актер Артур Смольянинов, который еще в прошлом году публично выступил против военного вторжение РФ в Украину, заявил о готовности вступить в ряды ВСУ.

Также сообщалось, что Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

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