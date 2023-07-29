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"Вышла из 13-летнего ада": Бритни Спирс договорилась с матерью по поводу мемуаров

Дмитрий Видоменко
29 июля 2023, 12:05 обновлено 29 июля, 12:11
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Известная поп-певица Бритни Спирс якобы корректирует мемуары "Женщина во мне", чтобы не скомпрометировать мать и сестру
Бритни Спирс, мама, дочь
Бритни Спирс, ее мама Линн и сестра Джейми Линн / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Известная поп-певица Бритни Спирс готовит к печати мемуары "Женщина во мне". Об этом сообщает портал The News.

Говорится, что в книге поп-дива раскрыла подробности личной жизни, многолетней опеки и сложных семейных отношений. При написании книги певица звезда была обижена на родственников, поэтому готовилась представить ряд шокирующих откровений.

Однако несколько недель назад Бритни пошла на примирение с родственниками и поэтому смягчила эпизоды книги, посвященные маме ‒ Линн‒ и сестре ‒ Джейми Линн.

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"Линн и Джейми Линн не просили Бритни удалить некоторые неприятные слова, которые она написала о них. Это был ее выбор. Когда книга была написана, Бритни не общалась с Линном и Джейми Линном. Она злилась, отчаянно нуждалась в ответе на свои вопросы и только вышла из 13-летнего ада. Бритни не понимала, почему они ее не спасли. Но с этого времени она отпустила все это", – рассказал человек из окружения Бритни.

По словам инсайдера, в последнее время певица сблизилась с родственниками. И договорилась с мамой и сестрой о том, чтобы больше не выносить семейные ссоры на публику.

"Бритни исцеляется. Мама с сестрой ей помогают и тоже исцеляются. Ее отношения с Джейми Линн – лучшие из всех, что когда-либо были. Бритни и Джейми договорились никогда не бросать друг друга на амбразуру и держать все, что связано с семьей в их кругу из трех женщин", – сказал он.

Напомним, ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

Также принцесса Евгения Йоркская рассказала, что она и Джек Бруксбэнк, ее муж, стали во второй раз родителями - на свет появился еще один потенциальный наследник британского королевского престола.

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