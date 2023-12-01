Предательница и фанатка террориста-Путина, бывшая киевлянка Любовь Успенская рассказала о том, как пьяная выступала перед зрителями.
По информации пропагандистского издания "Страсти", Успенская была настолько пьяна, что организаторы опасались, что она не может стоять на сцене в прямом смысле этого слова.
По ее словам, когда ее привезли, она была не в "состоянии". Организаторы даже говорили: "Боже мой, как она будет петь?".
"Меня просто поставили. Помню, это было в Барвихе, сидели мужики, и я включила Успенскую. А после этого я вышла и упала. Тогда я себе позволила оторваться по полной. Но вообще я не пью", - поделилась предательница Успенская.
Напомним, певица-предательница Любовь Успенская всегда была артисткой второго эшелона, и слава более успешных исполнителей не дает ей покоя. После отъезда Аллы Пугачевой из рф из-за несогласия с войной в Украине, "баба Люба" искренне надеется занять ее место.
Ранее также Успенская всегда была артисткой второго эшелона, и слава более успешных исполнителей не дает ей покоя. После отъезда Аллы Пугачевой из рф из-за несогласия с войной в Украине, "баба Люба" искренне надеется занять ее место.
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