Вышел трейлер перезапуска мультсериала Чип и Дейл

Телекомпания Disney представила полноценный трейлер нового мультсериала, который сняла по мотивам шоу "Чип и Дейл спешат на помощь".
В Сети показали большой трейлер, который объяснил сюжет и показал героев нового мультсериала Чип и Дейл: жизнь в парке / Chip‘n’Dale: Park Life.
В сериале не покажут тех героев, к которым мы привыкли с детства, но зато в трейлере засветили других персонажей из вселенной Disney.
По трейлеру компания Disney дала понять, что весь мультсериал будет немым - понимать ситуацию зрители будут лишь по эмоциям героев.
В сериале уже засветили пса Плуто и Дональда Дака. А сам сюжет сериала будет больше похож на Злюки бобры, нежели на оригинальный мультфильм.
Рокфора и Гаечки в сериале не предвидится вовсе, так же как и характеры персонажей полностью изменены.
Чип и Дейл / Chip‘n’Dale: Park Life трейлер:
Напомним, сериал Чип и Дейл / Chip‘n’Dale: Park Life выходит на Disney + c 28 июля 2021 года.
Автор: Александр Галаджий