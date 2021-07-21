Вышел трейлер перезапуска мультсериала Чип и Дейл

Чип и Дейл / кадр из трейлера

В Сети показали большой трейлер, который объяснил сюжет и показал героев нового мультсериала Чип и Дейл: жизнь в парке / Chip‘n’Dale: Park Life.

В сериале не покажут тех героев, к которым мы привыкли с детства, но зато в трейлере засветили других персонажей из вселенной Disney.

По трейлеру компания Disney дала понять, что весь мультсериал будет немым - понимать ситуацию зрители будут лишь по эмоциям героев.

В сериале уже засветили пса Плуто и Дональда Дака. А сам сюжет сериала будет больше похож на Злюки бобры, нежели на оригинальный мультфильм.

Рокфора и Гаечки в сериале не предвидится вовсе, так же как и характеры персонажей полностью изменены.

Чип и Дейл / Chip‘n’Dale: Park Life трейлер:

Напомним, сериал Чип и Дейл / Chip‘n’Dale: Park Life выходит на Disney + c 28 июля 2021 года.