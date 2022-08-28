"Выхода нет": в России отменяют концерты группы "Сплин" из-за поддержки Украины

Сплин / Фото: facebook.com/SpleanRu

В России, которая зверски напала на Украину и продолжает бомбить мирные города и убивать мирных жителей, один за другим отменяют концерты группы "Сплин".

По информации РосСМИ, причиной отмены концертов стало то, что во время фестиваля "Чернозем", который несколько дней назад прошел в Воронежской области, лидер группы Александр Васильев открыто поддержал сбежавших из России артистов, критикующих войну. Солист выразил надежду, что его коллеги, которые вынуждены были уехать из страны, вскоре вернуться и исполнил для них один из своих главных хитов "Выхода нет".

Артист, который осмелился лишь косвенно поддержать Украину, попал в черные списки неугодных и "предателей".

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Напомним, ранее в России ввели новые ограничения, которые коснулись и организаторов музыкальных концертов, которые стали включать в договоры запрет говорить о войне.

О такой практике сообщили представители двух агентств и концертный директор нескольких известных групп.

У издания имеется копия договора с одной из российских групп. В контракте существует пункт, согласно которому исполнитель "обязуется избегать любых политических тем при проведении концерта".

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