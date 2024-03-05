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Выгнать всех вон: путинист Киркоров влез в скандал с журналистами

Элина Чигис
5 марта 2024, 17:20
Киркоров снова оскандалился, он отказался разговаривать с журналистами и приказал выгнать их.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров / колаж: Главред, фото: t.me/fkirkorov_newsbot

Путинист Филипп Киркоров попал в новый скандал на большом праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню.

Киркоров поругался со всеми журналистами, которые присутствовали на мероприятии, сообщают росСМИ.

Певец, который поддерживает террористическую политику России, отказался общаться с представителями прессы. Он даже приказал своим помощникам выгнать всех из помещения, где они имели право быть.

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"Представители свиты Киркорова, увидев за кулисами "акул пера", потребовали в категоричной форме освободить помещение, чтобы они, не дай Бог, не помешали Филиппу пройти в гримуборную и не задали ему в коридоре неудобный вопрос в коридоре, когда тот будет выходить из гримерки", - написало пропагандистское издание МК.

Журналисты начали возражать и понеслась бурная перепалка, затем организаторы мероприятия сообщили, что больше никто из артистов не выйдет.

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Добавим, после "отмены" Киркорова в РФ из-за "голой" вечеринки Ивлеевой, артист выдумал, что он просто хотел отдохнуть от сцены.

А также после реабилитационной поездки на Донбасс Филиппа Киркорова снова вернули в эфир росТБ, но не все путинисты поверили в искренность певца.

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