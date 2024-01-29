Выехал за взятку и считает, что "Украину продали": СМИ рассказали о побеге Влада Ямы

Известный украинский хореограф Влад Яма считает, как пишут журналисты, что материалы в СМИ с критикой в его адрес – попросту "заказные".

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Влад Яма якобы покинул Украину с помощью взятки - СМИ / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

Известный украинский танцор, хореограф и шоумен Влад Яма после полномасштабного вторжения разочаровал множество своих фанатов ‒ тем, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину покинул Родину и обосновался в Майами (США). Как сообщается портал "Обозреватель" со сcылкой на собственный источник из окружения Ямы, тот выехал незаконно, воспользовавшись своей медийностью и якобы дал взятку пограничникам.

Как говорит источник, Яма верит, что все статьи в СМИ с критикой в его адрес – попросту "заказуха". Якобы хореографу безразлично, какая власть будет в Украине – он считает, что "страну и так давно продали, а главное, чтобы вернулись развлекательные проекты и можно было работать, как раньше". "Выжидает, что будут президентские выборы, чтобы сделать ставку. Ищет выходы на разных медиамагнатов, чтобы триумфально вернуться на украинское телевидение", – говорит источник.

Инсайдер также раскрыл, что у Ямы есть проблемы с заработком. Но свой недостроенный дом под Киевом танцовщик якобы пока не хочет.

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Напомним, ранее украинская танцовщица и хореограф Елена Шоптенко честно высказалась про репутацию Влада Ямы. Она прокомментировала будущую востребованность коллеги по "Танцях з зірками" на украинском телевидении.

Также продюсер "Танців з зірками" рассказал, кто заменит Влада Яму на шоу. Владимир Завадюк мечтает после победы Украины вернуться к танцевальному проекту, и одно почетное кресло жюри уже занял для известного танцора.

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