"Вы убиваете Рождество!": зрители и Маколей Калкин открестились от провального перезапуска Один дома

Перезапуск Один дома освистали поклонники оригинала / imdb.com

Первый фильм Один дома вышел в 1990 году и моментально стал символом новогодних праздников. Спустя 30 лет киноленту решили переиздать. Такое издевательство над "святыней" поклонники фильма стерпеть не могут.

12 октября студия Disney+ выложила первый трейлер перезапуска культового новогоднего фильма Один дома. Новая картина в отечественном прокате вероятней всего выйдет под тем же названием, по-английски фильм называется - Home Sweet Home Alone.

Концепция фильма будет практически неотличимой от оригинала: непослушного мальчишку в канун Рождества родители забывают дома, а сами отправляются за границу. Ограбить жилище решают два вора, противостоять которым и будет брошенный в одиночестве ребенок.

Главную роль в фильме 2021 года исполнил Арчи Йетс (Кролик Джоджо), в 1990 – Маколей Калкин. Динамический дуэт воров-неудачников Джо Пеши и Дэниела Стерна заменит семейная парочка грабителей с явными проблемами в отношениях.

Трейлер перезапуска Один дома был воспринят зрителями предельно негативно. За сутки видеоролик собрал в три раза больше дизлайков, чем лайков. Премьера фильма состоится 12 ноября 2021 на Disney+, и это, похоже, совсем не та киноновинка, которую будут ждать с нетерпением.

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Зрителям ролик одновременно показался и плохой пародией на оригинал, и фильмом, максимально далеким от версии 1990 года. А некоторые и вовсе назвали предстоящую премьеру тем, что уничтожит Рождество:

"Пожалуйста, прекратите портить Рождество!"

"Этот трейлер практически прикончил меня!"

"Я впечатлен… Они создали трейлер, который абсолютно отбивает желание смотреть фильм, который он рекламирует".

Читайте такжеМаколей Калкин рассказал об эмоциях во время просмотра "Один дома": видеоТакже все ожидали, что в кадре появится Маколей Калкин: каким-то образом исполнит старую роль или же просто в качестве камео. Однако актер в своем аккаунте в Twitter заявил: "Привет всем! Просто предупреждаю, так как сегодня меня многие спрашивали об этом: я НЕ участвую в переиздании Один дома. Но всем причастным желаю удачи".

Перезапуска также ожидает еще одна новогодняя кинолегенда - Ирония судьбы. Недавно были показаны первые кадры голливудской версии фильма.