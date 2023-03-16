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"Вы там уже прозревайте по чуть-чуть": украинцы "добили" униженную Волочкову

16 марта 2023, 02:32
Анастасия Волочкова уже докатилась до рекламы транспортных перевозок.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли за рекламу грузовой компании.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором работники загружали вещи в авто, а скандальная балерина расхваливала их действия.

Пользователи сети высмеяли Волочкову, которая уже докатилась до рекламы транспортных перевозок.

видео дня

"Люкс, поэтому с ковром? Без ковра это для нищих?", "Ей уже грузчики за рекламу платят, кто следующий! Ассенизаторы, вы где!", "А снимали на мыльницу? Ничто так не проявляет человеческой бездарности, как художественная самодеятельность", "У нас в Украине таким ваших двух сотых отвозят люксово. Вы там уже прозревайте по чуть-чуть", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
новости России Анастасия Волочкова
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