ВСУ сделали Наталье Могилевской сюрприз на День рождения

Этот праздник певица запомнит на долгие годы
Певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская 2 августа отпраздновала День рождения - 47 лет. С особенным праздником ее поздравили особенные в ее жизни люди.
Конечно, в День рождения Могилевская услышала множество душевных слов в свой адрес, но одним, самым особенным поздравлением она поделилась на своей странице в Instagram.
С первых дней полномасштабной войны в Украине певица остается в стране и всеми силами старается приблизить победу - сотрудничает с волонтерскими организациями, заботится о сиротах, помогает мед. учреждениям, и, конечно же, ВСУ.
В особенный для Могилевской день они все записали ей трогательное поздравление. "Спасибо всем за все, ВСУ на всех спасет! Люблю!!! ❤️❤️❤️" - подписала видео артистка.
Ранее Наталья Могилевская рассказывала о сложностях в общении с родственниками из России, которые зомбированы рашистской пропагандой.
Также 46-летняя певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская порадовала поклонников новостью о пополнении в ее семье, и раскрыла пол ребенка.
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