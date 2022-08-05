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ВСУ сделали Наталье Могилевской сюрприз на День рождения

5 августа 2022, 01:42

Этот праздник певица запомнит на долгие годы

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская получила ко Дню рождения подарок от ВСУ / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская 2 августа отпраздновала День рождения - 47 лет. С особенным праздником ее поздравили особенные в ее жизни люди.

Конечно, в День рождения Могилевская услышала множество душевных слов в свой адрес, но одним, самым особенным поздравлением она поделилась на своей странице в Instagram.

С первых дней полномасштабной войны в Украине певица остается в стране и всеми силами старается приблизить победу - сотрудничает с волонтерскими организациями, заботится о сиротах, помогает мед. учреждениям, и, конечно же, ВСУ.

В особенный для Могилевской день они все записали ей трогательное поздравление. "Спасибо всем за все, ВСУ на всех спасет! Люблю!!! ❤️❤️❤️" - подписала видео артистка.

Ранее Наталья Могилевская рассказывала о сложностях в общении с родственниками из России, которые зомбированы рашистской пропагандой.

Также 46-летняя певица, композитор, продюсер и Народная артистка Украины Наталья Могилевская порадовала поклонников новостью о пополнении в ее семье, и раскрыла пол ребенка.

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