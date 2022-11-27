Вскрылось после смерти: какую тайну Елизавета II скрывала до последнего

Елизавета II / instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Никто из жителей королевского дворца и приближенных к Елизавете II даже не догадывался, что она скрывает смертельно опасную тайну.

Правда вскрылась только через три месяца после смерти королевы.

Как рассказал друг мужа Ее Величества принца Филиппа Джайлс Брандрет, он в своей книге "Элизабет: интимный портрет" раскроет все королевские тайны, а также расскажет о страшной болезни, от которой в последние годы страдала Елизавета II.

"Я слышал, что у королевы была особая форма миеломы — рака костного мозга, — это объясняет ее усталость и потерю веса, а также проблемы с подвижностью. Наиболее частым симптомом миеломы является боль в костях, особенно в области таза и поясницы, а множественная миелома — это заболевание, которое часто поражает пожилых людей", — цитирует Брандета издание dailymail.

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2021 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону перешел принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

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