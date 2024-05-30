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Все всерьез: Злата Огневич показала личные кадры из свадебного салона

Анна Подгорная
30 мая 2024, 23:05
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Белое платье невесты очень к лицу популярной певице.
Злата Огневич
Злата Огневич новости - Злата Огневич в платье невесты подогрела слухи о помолвке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич на днях ошеломила поклонников - одинокая артистка неожиданно опубликовала снимок с красивым обручальным кольцом на безымянном пальце. Сегодня артистка решила "добить" своих фанов.

Так в ее блоге в Instagram появилось видео из свадебного салона, где она выбирала и примеряла различные свадебные наряды. "Именно те чувства", - загадочно подписала ролик Огневич, и добавила эмодзи кольца и сердечка.

Подписчики взбудоражены таким стремительным развитием событий. К тому же, как оказалось, роль невесты очень к лицу Злате.

В комментариях мнения все же разделились: одни считают ролик из салона тизером в к новому треку Златы Огневич, другие не теряют надежды, что певица все же обрела свое личное счастье.

Смотрите видео со Златой Огневич в белом платье в образе невесты:

Кто такая Злата Огневич?

Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

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Ранее Екатерина Репяхова, жена и концертный директор Виктора Павлика, устроила певцу шок после операции - от избытка чувств он прослезился и схватился за сердце.

Также стало известно, что звездная ведущая шоу Танці з зірками Иванна Онуфрийчук родила первенца. Молодая мама показала лицо младенца в считанные часы после родов.

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