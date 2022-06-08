Все тайное становится явным: Гордон ответил по поводу собственной дорогой квартиры в Москве

Гордон посмеялся над российскими журналистами/ Скриншот

Украинский журналист Дмитрий Гордон ответил на утверждение российского журналиста Андрея Караулова.

Тот заявил, что у Гордона есть квартира в Москве. "Очень интересно, что сам Дмитрий расскажет о квартиры для тещи в гостинице Four Seasons. Ну или может быть назовет имя того человека, который за наем его квартиры платит миллион рублей", - говорит журналист.

Впрочем, Гордон не остался в долгу и ответил Караулову: "Ну что ж пришло время ответить на вопросы Андрея Викторовича Караулова. Раскрою страшную тайну, которая бы рано или поздно перестала бы быть тайной. На самом деле, мне принадлежит весь Кремль, вместе с его обитателями", - говорит журналист.

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Он иронизирует, что все, что находится в Кремле, даже брусчатка и Георгиевский зал, все принадлежит ему. Он также шутит, что он сдает Кремль путину и остальной его команде за "сумму, которую сейчас нельзя называть", ведь это "коммерческая тайна".

Напомним, ранее украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон считает, что российская журналистка Ксения Собчак старается усидеть на двух стульях. Так, с одной стороны, она якобы сочувствует Украине, против которой россия начала агрессивную войну, с другой – боится разозлить президента страны-агрессора путина.

Такое мнение Гордон выразил в интервью ведущей программы "Ходят слухи" Рамине Эсхакзай. Эти двойные стандарты он назвал личной драмой российской журналистки, которая позиционирует себя как