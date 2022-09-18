Все по-настоящему: Даша Кацурина показала романтический поцелуй с Дантесом

Даша Кацурина показала романтический поцелуй с Дантесом / instagram.com/dasha_katsurina

Несмотря на то, что украинского певца и комика Владимира Дантеса и дизайнерку и ресторатора Дашу Кацурину подозревают в неискренности и пиаре на их романе, влюбленные продолжают без смущения демонстрировать чувства на публике.

Артист отправился в Ирландию, где вместе с другими украинскими исполнителями даст благотворительный концерт. В поездку он взял с собой Дашу Кацурину.

В романтическом мини-отпуске пара ведет себя, как новобрачные во время медового месяца - милуются и целуются на камеру.

Снимком с поездки Даша Кацурина поделилась на своей странице в Instagram. Молодая мама радуется возможности провести с возлюбленным время наедине, без детей и посторонних глаз.

"Привез на свой благотворительный концерт. У мамы отпуск на 3 дня!!!" - комментирует снимок поцелуя с Дантесом ресторатор.

Даша Кацурина показала романтический поцелуй с Дантесом / instagram.com/dasha_katsurina

Ранее Олег 'Калуш' Псюк, лидер группы Kalush Orchestra, показал редкое фото, на котором он милуется со своей девушкой - Александрой Билобров. Пару поймали за жаркими поцелуями в постели.

Также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова доказала, что 56-летний певец еще вовсе не дед - похвасталась перед фанатками его фото в плавках.

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