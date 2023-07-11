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Все хуже, и хуже: в сети появилась информация о здоровье Леонтьева

Алена Кюпели
11 июля 2023, 11:00 обновлено 11 июля, 11:22
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Артист Валерий Леонтьев живет в США и не думает возвращаться в террористическую Россию.
Леонтьев
Валерий Леонтьев не комментировал нападение России на Украину/ УНИАН

Российский певец Валерий Леонтьев, который давно выпал из информационного пространства террористической России, "ворвался" туда на фоне слухов о серьезных проблемах со здоровьем.

В частности, сообщается, что артисту якобы сделали операцию на глазах и коленях. Однако несмотря на эти манипуляции, артисту якобы становится все хуже и хуже. Более того, поговаривают даже, что он экстренно распродает свое имущество, чтобы решать возникшие проблемы со здоровьем, пишет пропагандистское 7dn.ru.

Впрочем, представитель Леонтьева опровергает все слухи и говорит, что тот чувствует себя нормально.

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Также известно, что артист никак не комментировал войну и нападение России на Украину, а просто выехал из террористической страны в США. Где он, собственно, и живет по сей день.

Напомним, ранее латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала о том, куда же делся другой российский певец Валерий Леонтьев, который уже давно пропал с радаров.

Ранее российский певец-путинист, посмешище российской эстрады, клоун-исполнитель Филипп Киркоров показал, как выглядит другой российский певец Валерий Леонтьев, который буквально исчез с радаров всех медиа РФ.

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