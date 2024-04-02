"Все еще жив-здоров": Потапа "размазали" за шутку про смерть

Украинский певец и музыкальный продюсер Потап подшутил над поклонниками первого апреля. В своем блоге в Instagram он опубликовал собственный некролог.
Некоторые восприняли эту новость всерьез, иные отругали артиста за неуместный пиар. Сегодня Алексей Потапенко показал свое свежее фото с припиской: "Все еще жив-здоров".
Неудачная шутка слишком затянулась, из-за чего Потапа стали жестко критиковать в Сети. В комментариях под постом артисту указали на неуместность подобных поступков в то время, когда его страна объята страшной войной с большим количеством жертв.
"Хлопці гинуть кожного дня… Смерті забагато в нашому житті… Невже це смішно… Жесть, якщо комусь це смішно…", "Це реально дно", "Не знав як нагадати про себе?", "За окном война, шутки со смертью ну уж очень плохие. И так каждый день печальные новости", "Тупая шутка", "Знайшов з чим жартувати. Просто огидно. Просто дно якесь", - пишут возмущенные подписчики.
Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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