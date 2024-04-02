"Все еще жив-здоров": Потапа "размазали" за шутку про смерть

Артисту в грубой форме напомнили, что подобные пранки по время войны более чем просто неуместны.

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Потапа раскритиковали за первоапрельскую шутку про собственную смерть / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Украинский певец и музыкальный продюсер Потап подшутил над поклонниками первого апреля. В своем блоге в Instagram он опубликовал собственный некролог.

Некоторые восприняли эту новость всерьез, иные отругали артиста за неуместный пиар. Сегодня Алексей Потапенко показал свое свежее фото с припиской: "Все еще жив-здоров".

Неудачная шутка слишком затянулась, из-за чего Потапа стали жестко критиковать в Сети. В комментариях под постом артисту указали на неуместность подобных поступков в то время, когда его страна объята страшной войной с большим количеством жертв.

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"Хлопці гинуть кожного дня… Смерті забагато в нашому житті… Невже це смішно… Жесть, якщо комусь це смішно…", "Це реально дно", "Не знав як нагадати про себе?", "За окном война, шутки со смертью ну уж очень плохие. И так каждый день печальные новости", "Тупая шутка", "Знайшов з чим жартувати. Просто огидно. Просто дно якесь", - пишут возмущенные подписчики.

Потапа раскритиковали за первоапрельскую шутку про собственную смерть / instagram.com/realpotap

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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