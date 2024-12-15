'Врачи делают все возможное': журналистка изложила правду, как чувствует себя Лесик

Артист, по словам журналистки, измучен, но пробует улыбаться и шутить.

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Стало известно самочувствие артиста Лесика / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesyksam

О чем речь:

Лесик попал в реанимацию с остановкой сердца

Состояние артиста стабилизируется

Недавно у экс-участника группы DZIDZIO Лесика остановилось сердце прямо на сцене.

Журналистка Мария Панчишин рассказала в Фейсбуке, что состояние музыканта стабилизировалось, он даже уже попросил гитару и пытается шутить.

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"Вышла только что от Лесика. Счастливая! Слава Богу, состояние как будто стабилизируется. Врачи и в дальнейшем делают все возможное, и повторяют, что случая такого они еще не встречали, и им просто остается наблюдать за тем, как восстанавливается мозг. Поэтому не имеем права не верить в чудо и в дальнейшем. Он измучен, но пробует улыбаться и шутить. Даже попросил гитару. Сказал, что снимать его не надо пока" - написала Мария в своем Facebook.

Кроме этого, Панчишин также попросила украинцев и дальше поддерживать музыканта и желать скорейшего выздоровления.

Лесик потерял сознание на сцене - что известно

Ранее Главред рассказывал, соучредитель Dzidzio потерял сознание на концерте. Сердце Лесика пытались "завести" 25 минут до приезда скорой.

Впоследствии стало известно, как сейчас чувствует себя Лесик. Недавно Лесик Турко перенес двухчасовую остановку сердца - впереди его ждет долгий и трудный путь к выздоровлению, однако он в сознании и узнает близких.

Ранее и сын Лесика рассказал о самочувствии музыканта. Он подтвердил, что его отец в мае перенес сложную операцию на сердце, после чего был вынужден оставить сцену из-за реабилитации.

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Группа DZIDZIO DZIDZIO (Дзидзьо) - украинская поп-группа, созданная в 2009 году по замыслу и поддержке Андрея Кузьменко и Олега (Лесика) Турка на основе образа главного героя группы, комедийного персонажа Дзидзьо, придуманного Михаилом Хомой. Выступает в жанре "комедийного антигламурного попа". В дополнение к литературному украинскому, в своих песнях также использует диалект, сообщает Википедия.

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