Сумская сделала неожиданное заявление о своих внуках из РФ

В материале:
- Ольга Сумская регулярно общается со своими родными
- Актриса очень хочет увидеть из вживую
Актриса Ольга Сумская впервые за длительное время рассказала о своих внуках и старшей дочери Антонине Паперной, которые живут в РФ.
Артистка призналась, что они каждый день на связи с семьей, а за ростом двух внуков Сумская наблюдает по видеосвязи. В интервью Обозревателю актриса рассказала, что хотела бы вживую увидеть родных.
"Нет, я не видела их с начала полномасштабного вторжения. Мы каждый день на телефонной связи. Не одна я в таком положении – миллионы людей мечтают обнять своих близких. Смотрю, как растут внуки, по видеосвязи. Безумно быстро взрослеют – им уже семь и четыре года", - поделилась актриса.
Сумская надеется, что война закончится и она увидит родных.
"Что говорить, очень хочется встретиться. Дай Бог, чтобы наступил мир в Украине – и я обняла своих детей. С Тоней мы очень близки. Она моя самая близкая, самая любимая, самая прекрасная. Мой первенец. Тонечка – это моя душа, как и Анечка", - рассказала Сумская.
Ольга Сумская - последние новости по теме
Напомним, ранее Главред сообщал, что Ольга Сумская показала семейную прогулку среди цветущих сакур и магнолий и вспомнила о старшей дочери-молчуньи. Во время прогулки по Киеву, Ольга отметила сакуру, которую она посадила вместе со старшей дочерью Антониной Паперной.
А также Ольга Сумская призналась, что испытывает настоящее отчаяние из-за того, что ее старшая дочь Антонина Паперная осталась жить в стране-террористе России.
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