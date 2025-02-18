"Врачи борются за жизнь": украинская актриса в реанимации в критическом состоянии

Вы узнаете:
- Валерия Олейникова попала в реанимацию
- Актриса в критическом состоянии
- Какой диагноз предполагают врачи
Украинская известная актриса Валерия Олейникова находится в реанимации.
По информации организации "Современное украинское кино", Валерия в критическом состоянии, но диагноз еще не установлен. Предварительно, у актрисы DRESS-синдром и герпесный менингит.
Сама актриса не выходила на связь с фанатами, а организация открыла сбор для помощи.
"Наша актриса Валерия Олейникова, которую вы знаете как Морику из фильма "Ля Палисиада", сейчас в реанимации! У нее критическое состояние, и уже четвертые сутки врачи борются за ее жизнь. Окончательного диагноза пока что нет, есть предварительные предположения: DRESS-синдром и герпесный менингит", — написали в сообщении.
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Кто такая Валерия Олейникова?
Валерия Олейникова - актриса родилась в 1982 году в городе Волочиск (Хмельницкая область). Окончила Ровенский государственный гуманитарный университет по специальности "актерское мастерство".
На ее счету множество эпизодических ролей и ролей второго плана в фильмах и сериалах. Самая известная роль последних лет – в фильме "У Палисиада".
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