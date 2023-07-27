Впервые за время войны: Вера Брежнева вернулась в Киев после слухов про развод

Брежнева поделилась эмоциональным видео долгожданной встречи с друзьями и любимым городом.

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Вера Брежнева приехала в Киев впервые с начала войны / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева, несмотря на успешную карьеру в стране-оккупанте, которую ей удалось построить до полномасштабной войны в Украине, с первых дней однозначно продемонстрировала свою проукраинскую позицию.

Много времени она уделяла волонтерству. Правда, делала это за границей - помогала беженцам, собирала гуманитарную помощь и пр. С 24 февраля 2022 года Брежнева не была в Украине.

И вот этот день настал. Сегодня на ее странице в Instagram появилось видео - она садится в поезд до Киева, на перроне ее встречают друзья с букетом подсолнухов, она от счастья, с мурашками на коже и слезами на глазах, танцует в холле Киевского железнодорожного вокзала.

видео дня

"Мой солнечный Киев. Мои прекрасные друзья. Мое самое ожидаемое путешествие", - подписала ролик переполненная эмоциями певица. В комментариях поклонники поздравляют Брежневу с приездом и ностальгируют по родному дому.

Смотрите видео возвращения Веры Брежневой в Киев:

Ранее Лайма Вайкуле рассекретила, где пряталась Вера Брежнева - фанаты бывшей ВИАГры обеспокоены тем, что она и ее семья исчезли из информационного пространства.

Также стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.

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