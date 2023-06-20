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Вперед, девочка: Дженнифер Лопес произвела фурор в платье украинского бренда

Анна Подгорная
20 июня 2023, 11:33 обновлено 20 июня, 11:34
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Модные голливудские стилисты выбирают наряды украинских дизайнеров, чтобы их звезды сверкали ярче. Образ Джей Ло - изысканное, но дерзкое тому доказательство.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес снялась в платье украинского бренда для своей рекламной кампании / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jlo

Украинская модная индустрия наконец получает заслуженное признание. Сегодня все больше и больше знаменитостей, в поиске свежего взгляда и нового толкования слова "стиль", обращают свое внимание на работу украинских брендов.

Американская актриса, певица и бизнесвумен Дженнифер Лопес также не отказывает себе в удовольствие носить украинское. Причем не в повседневной жизни, а так, что наряд увидит весь мир.

Для рекламной кампании новой линейки обуви JLo Jennifer Lopez для модного магазина Revolve Джей Ло выбрала пикантное ярко-розовое платье-сетку, усыпанное сверкающими каменьями. Такое великолепие создал украинский бренд SANTA BRANDS.

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Своим триумфом они поспешили похвастаться на странице бренда в Instagram. Всего за несколько дней фото Лопес в платье от украинцев набрало более 700 тысяч лайков на разных страницах знаменитости.

instagram.com/jlo
Дженнифер Лопес снялась в платье украинского бренда для своей рекламной кампании / instagram.com/jlojenniferlopez

Соблазнительное платье-сетку, которое уже произвело фурор в Сети, Джей Ло надела вместе с дизайнерскими ассиметричными босоножками на тонких ремешках и с розовой опушкой.

Платье, которое выбрала звезда, называется Rose Diamonds Maxi Dress. На официальном сайте бренда его можно приобрести за 1060 долларов. В описании к образу Лопес значится, что его составлял популярный в Голливуде фэшн-стилист Роб Зангарди, который кроме Джей Ло одевает Лили Коллинз, Кару Делевинь, Сиару, Эмили Ратаковски, Хайди Клум и пр.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес снялась в платье украинского бренда для своей рекламной кампании / instagram.com/santa.brands

Ранее супруга легендарного голливудского актера и продюсера Брюса Уиллиса показала его редкое теперь фото с одной из младших дочерей, которым он, вопреки болезни, все еще уделяет внимание.

Также стало известно, что 44-летняя Кортни Кардашьян готовится стать матерью - на концерте своего супруга, барабанщика рок-группы Blink-182 Трэвиса Баркера, она сообщила об этом всему миру оригинальным способом.

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