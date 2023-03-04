Киркоров будет теперь удивлять не только новыми нарядами, а и новым лицом и телом.

Филипп Киркоров / соцсети

Путинист и хам, российский певец Филипп Киркоров, который не устает удивлять своими нелепыми нарядами, снова вызвал бурю в российских медиа. Так, недавно в сети появились фото артиста в нижнем белье на приеме у хирурга.

На изображениях видно исполосованного синим маркером певца, который уже который раз ложится под нож российских хирургов.

В частности, пропагандистское издание Стархит сообщило, что за преображение Филиппа Киркорова отвечает Тимур Хайдаров. "Из размера XXXL перешел в L. Он просто не имеет право выглядеть плохо", — отметил изменения поп-короля пластический хирург.

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Исполосованный Киркоров пока еще не похвастался телом, потому как он находится на стадии заживления швов. В Сети же можно увидеть пока только план работ хирурга.

"Буквально через пару месяцев мне исполнится 56, но мне всегда будет 33 как минимум. Потрясающий пластический хирург собрал меня практически по частям и привел в такую форму, в которой я достойно смогу выйти на сцену Кремлевского дворца", — заявила стареющая звезда.

Напомним, ранее украинская певица Яна Соломко, которая родилась в Полтавской области, участвовала в украинских шоу и выступает под псевдонимом Soyanna, выбрала сторону России, которая жестоко напала на ее родную Украину, и активно выступает там.

Более того, в кооперации с умалишенным украинским продюсером и предателем Юрием Бардашем, она записала новую песню, с которой пробила очередное дно. В данной композиции она поддерживает российских оккупантов, которые насиловали и убивали украинских женщин и детей.

Свою композицию "ННН" она посвятила "всем любящим" сердцам, а именно оккупантам, которых ждут не дождутся с унитазами их российские жены.

Ранее также на одном из российских концертов певица Яна Соломко, которая перебралась жить в Россию после масштабного вторжения России в Украину, даже заявила, что ей очень приятно "быть тут". А всей ее концертной деятельностью занимаются российские менеджеры.

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