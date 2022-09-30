'Возьму автомат': известная российская телеведущая собралась на передовую

Дана Борисова. Instagram

Известная российская ведущая Дана Борисова, дочь которой совсем недавно резала себе вены, сообщила, что готова отправиться в Украину добровольцем, чтобы убивать мирных украинских жителей.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Своё решение приняла ещё в конце февраля, в то самое утро и не изменила его до сих пор. Я здесь. Уверена, что и те, кто сейчас хаотично, в панике стоят в очередях на границах, и те, кто пошёл добровольцем или получил повестку и мобилизовался, тоже принимали решение в одну секунду. Одна секунда, полностью изменившая жизнь. 8 лет я, по сути, проработала военным журналистом и знаю, что говорить, как поддержать военнослужащих. И сейчас, поверьте, без болтовни и лишних слов, готова отправиться туда в любое время журналистом", - написала телеведущая.

Но вот дальше слов дело пока не пошло, ведь ей якобы не с кем оставить дочь.

Кроме того, по информации российского Телеграмм-канала "Звездач", ведущая пообещала взять в руки автомат и отправиться убивать в Украину.

Напомним, ранее дочь телеведущей, маленькая 13-летняя девочка вскрыла вены в школьном туалете.

После неудачной попытки самоубийства, ребенка госпитализировали в психиатрическую больницу. Как рассказала Борисова, у Полины часто происходят панические атаки, и она пытается нанести себе увечья.

При этом во время опроса полицейскими школьница отказалась называть причины попытки суицида в присутствии матери. Оставшись наедине она рассказала, что в семье отношения неважные, в гостях у матери бывают мужчины, посиделки поздние.

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