"Война убила ее": Андре Тан потерял близкого человека

В день похорон Андре Тан рассказал печальную историю родственной души.

Андре Тан новости - у дизайнера умерла бабушка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

Кратко:

В день ее похорон Андре Тан рассказал о смерти бабушки

Это не первая потеря дизайнера за время полномасштабной войны

Украинский дизайнер Андре Тан пережил тяжелую утрату. В начале полномасштабной войны умерли его дедушка и бабушка. Теперь в своем блоге в Instagram он сообщил о смерти второй бабушки.

Кутюрье признается - ему сложно пережить эту утрату. "Мне так больно это писать. Потому что она была для меня чрезвычайно дорогой и родной. И теперь в моем сердце еще одна тишина, которую оставила война", - поделился Тан.

Он рассказал, что жизнь его бабушки была непростой - Вторая мировая война, концлагерь... Еще одна война на веку женщины подкосила ее. "Бабушка просто морально не выдержала всего этого ужаса, новостей, страха, боли, бессилия. Того, что ежедневно происходит в нашей стране. Война убила ее не пулями, а тревогой", - говорит Андре Тан.

Умерла бабушка Андре Тана / фото: instagram.com/andre_tan_official

Умерла бабушка Андре Тана / фото: instagram.com/andre_tan_official

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Читайте также:

О персоне: Андре Тан Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества. Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия. Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны. В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size. Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.

