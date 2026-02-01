"Война убила ее": Андре Тан потерял близкого человека

Кратко:
- В день ее похорон Андре Тан рассказал о смерти бабушки
- Это не первая потеря дизайнера за время полномасштабной войны
Украинский дизайнер Андре Тан пережил тяжелую утрату. В начале полномасштабной войны умерли его дедушка и бабушка. Теперь в своем блоге в Instagram он сообщил о смерти второй бабушки.
Кутюрье признается - ему сложно пережить эту утрату. "Мне так больно это писать. Потому что она была для меня чрезвычайно дорогой и родной. И теперь в моем сердце еще одна тишина, которую оставила война", - поделился Тан.
Он рассказал, что жизнь его бабушки была непростой - Вторая мировая война, концлагерь... Еще одна война на веку женщины подкосила ее. "Бабушка просто морально не выдержала всего этого ужаса, новостей, страха, боли, бессилия. Того, что ежедневно происходит в нашей стране. Война убила ее не пулями, а тревогой", - говорит Андре Тан.
О персоне: Андре Тан
Андре Тан — украинский модельер. Настоящее имя Андрей Николаевич Тищенко. Тан — аббревиатура фамилии, имени и отчества.
Родился в Харьковской области. Окончил Харьковский колледж текстиля и дизайна, а также Киевский национальный университет технологий и дизайна. Позже прошёл обучение на фабрике Hugo Boss в Германии и в St.Martins college of Art в Британии, пишет Википедия.
Благодаря своей деятельности Андре Тан был занесён в Книгу рекордов Украины как самый молодой дизайнер страны.
В феврале 2018 стал первым дизайнером в Украине, который создал коллекцию одежды для девушек размера Plus-Size.
Женат на Алине Харечко. Есть дочь София.
