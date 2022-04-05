"Вова, ї.ш їх б..ь": в сети появился хит-признание в любви Зеленскому

Александр Паворознюк в послании з Зеленскому/ Скриншот

В сети появился трек, посвященный Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

На пламенную речь президента футбольного клуба "Інгулець" Александра Паворознюка наложили ритм и получилась песня.

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Она появилась на YouTube канале МюслиUA.

"Обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и благодарим его за невероятную смелость и четкую проукраинскую позицию. Мы верим в него и в Украину. Всех этих орков, которые напали на нас", - сказано в описании к видео.