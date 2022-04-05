"Вова, ї.ш їх б..ь": в сети появился хит-признание в любви Зеленскому

Песню многие постят на страницах своих соцсетей.
В сети появился трек, посвященный Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
На пламенную речь президента футбольного клуба "Інгулець" Александра Паворознюка наложили ритм и получилась песня.
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Она появилась на YouTube канале МюслиUA.
"Обращаемся к Президенту Украины Владимиру Зеленскому и благодарим его за невероятную смелость и четкую проукраинскую позицию. Мы верим в него и в Украину. Всех этих орков, которые напали на нас", - сказано в описании к видео.
Автор: Алена Кюпельская