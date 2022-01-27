"Вот таким должно быть настроение!": Горбунов показал смешной кадр со съемок вокальных боев Голоса

Ведущие ушли в отрыв с Потапом и Поляковой, а Надя Дорофеева не могла разогнуться от смеха.
В воскресенье, 23 января, состоялась премьера 12 сезона вокального шоу Голос країни.
Зрителям показали начало первого этапа проекта - слепые прослушивания, на которых звездные тренеры, сидя спиной к сцене, выбирают себе вокалистов, опираясь исключительно на их данные и собственную интуицию.
А пока поклонники Голоса будут наслаждаться первым и самым волнующим этапом шоу, бессменные ведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая, звездные тренеры Потап, Оля Полякова, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук, приступили к съемкам второй части проекта - вокальных боев.
Забавным кадром со съемочной площадки поделился с фанатами Юрий Горбунов. На снимке он с улыбкой на лице трогает бедро Оли Поляковой, пока его супруга Катя Осадчая с безудержным смехом прислонилась к Потапу, показывающему в камеру язык. Рядом стоит Надя Дорофеева, согнувшись пополам от хохота.
"Вот таким должно быть настроение!" - подписал фото Горбунов. Очевидно, работа над съемками второго этапа Голоса країни-12 кипит, и приносит всем участникам этого процесса несказанное удовольствие.
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Ранее ведущая Голоса країни-12 Катя Осадчая показала редкое фото своих родителей.
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