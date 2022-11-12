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"Вот так рогатка": в сети обсуждают необычный шпагат Волочковой

12 ноября 2022, 01:33

Анастасия Волочкова удивила поклонников шпагатом в спортзале.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова показала очередной шпагат, за который ее высмеяли в сети.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео с тренировки в спортзале.

"Тренировочная перед вылетом в Екатеринбург в любимом комплексе. Новый гот тоже будем встречать здесь", - написала с ошибками Волочкова.

На опубликованных кадрах одиозная балерина показала то, что умеет лучше всего - расставленные ноги.

Шпагат Волочковой
Шпагат Волочковой / скриншот

"Интересно, когда Настя ходит, у неё ноги не разъезжаются?","Не зразу поняла, про какой гот речь", "Печень чистит, трезвая ходит эти дни", "Вот так рогатка", "А это так, оказывается, проходит 8-часовая тренировка. На 7 ой раз ноги потянули в низ, и лучше ничего не придумать, как распластаться в шпагате на тренажёре ..ну и ещё 3 раза "покачаться", "Все тяжеловато", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
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