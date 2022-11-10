"На сапогах соль прошлогодняя выступила?": убогий вид Волочковой вызвал отвращение у россиян

Убогий вид Волочковой вызвал отвращение у россиян / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова решила посетить ресторан, но была высмеяна поклонниками.

На своей страничке в Instagram она опубликовала серию снимков из заведения.

"Прекрасным был вчерашний вечер! Я очень люблю приятные и неожиданные сюрпризы от достойных мужчин. Романтика украшает жизнь! И ее много не бывает! Лепешку со своей фамилией из тмина я забрала домой", - подписала фото Волочкова.

Вместо восхищения, поклонники балерины заявили, что их уже тошнит от подобных публикаций.

Волочкова в ресторане / скриншот

Волочкова в ресторане / скриншот

"Иногда лучше вообще фото не подписывать", "А можно было за цену данного ужина купить Насте пару достойных сапог и туфель без убогой платформы", "А что с сапогами? Соль прошлогодняя выступила?", "О, этот томный взгляд с лавашом в руке", "Пора уже сапоги новые купить, или почистить хотя бы", "Все так не естественно, тошнит", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Ранее Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости. На своей страничке в Instagram опубликовала два снимка, на которых они проводят время с дочкой.

Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Больше позора Волочковой: