"На сапогах соль прошлогодняя выступила?": убогий вид Волочковой вызвал отвращение у россиян

Анастасия Волочкова решила показать свою лепешку.
Российская балерина Анастасия Волочкова решила посетить ресторан, но была высмеяна поклонниками.
На своей страничке в Instagram она опубликовала серию снимков из заведения.
"Прекрасным был вчерашний вечер! Я очень люблю приятные и неожиданные сюрпризы от достойных мужчин. Романтика украшает жизнь! И ее много не бывает! Лепешку со своей фамилией из тмина я забрала домой", - подписала фото Волочкова.
Вместо восхищения, поклонники балерины заявили, что их уже тошнит от подобных публикаций.
"Иногда лучше вообще фото не подписывать", "А можно было за цену данного ужина купить Насте пару достойных сапог и туфель без убогой платформы", "А что с сапогами? Соль прошлогодняя выступила?", "О, этот томный взгляд с лавашом в руке", "Пора уже сапоги новые купить, или почистить хотя бы", "Все так не естественно, тошнит", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Ранее Волочкова показала дочь, которая уже давно живет отцом. 16-летняя Ариадна приехала к маме в гости. На своей страничке в Instagram опубликовала два снимка, на которых они проводят время с дочкой.
Также мы писали, что Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.
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