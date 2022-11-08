"Боже, спаси нас": россияне в ауте от вида Волочковой в трусах и без лифчика

Россияне в ауте от вида Волочковой в трусах и без лифчика / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова шокировала своих фанатов внешним видом и позорным выступлением.

На своей страничке в Instagram балерина опубликовала фрагмент выступления, для которого она одела довольно вульгарный наряд.

"Балерина, которая поёт", - многозначительно прокомментировала видео Волочкова.

Поклонники решили не церемониться со своей любимицей, и высказали все, что о ней думают.

Анастасия Волочкова / скриншот

"Господи она поет, а мне стыдно!", Я не знаю почему, ну мне смешно", "Боже, спаси нас", "Не досмотрела... кровь из глаз пошла", "Какой ужас стыд и срам, когда она угомонится", "Бузову подсидеть решила", "Боже, что, очередной позор?", "Это как во времена царей заводили уродцев на потеху, так вот теперь и в наше время это пользуется спросом, "Убогое зрелище конечно. Что за штора на ней, у меня такая на кухне висит", - писали под публикацией Волочковой.

Напомним, ранее балерина показала подготовку к съемкам клипа, но поклонники засыпали балерину "словами поддержки", посоветовав завязывать с пением и заняться гардеробом и внешним видом .

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

Больше позора Волочковой: