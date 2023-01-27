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Волочкова с Джигурдой опозорились, пытаясь показать свою любовь к России

27 января 2023, 04:44
Поклонники одиозной балерины Анастасии Волочковой были возмущены ее публикацией.
Анастасия Волочкова, Никита Джигурда
Анастасия Волочкова, Никита Джигурда / скриншот YouTube

Российская балерина Анастасия Волочкова вместе со своим другом Никитой Джигурдой опозорились "патриотическим" клипом.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео со съемок видео.

"Я так много успела уже сразу после дня рождения! А с Никитой Джигурдой мы сняли патриотический клип. Ждите скоро. Я сменила много образов. А соболиная шуба, подаренная мне Сулейманом Керимовым подошла как нельзя лучше", - сообщила Волочкова в подписи к посту.

Поклонники одиозной балерины были возмущены ее публикацией.

Волочкова с Джигурдой
Волочкова с Джигурдой / скриншот

"Какое-то мракобесие! Ужас! Остановите их Патриотический клип?", "А череп какое имеет отношение к патриотизму? Вот это творчество востребованно вами русский мир", "Ваше лицо. Настя принципиально не трезвеет", "Принудительная психиатрия , один выход из сложившейся ситуации", "Вся Россия в пьяном угаре с черепами в руках. Лицо российского патриотизма", - писали в комментариях под видео.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова Никита Джигурда
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