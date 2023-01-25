"Очухалась после запоя": Волочкова засветила непристойное в странном платье

Анастасия Волочкова стала объектом насмешек после неудачного фото.

Анастасия Волочкова, Никита Джигурда / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова опозорилась публикацией о своем дне рождении.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала на фоне подарённых ей цветов.

Для снимка она выбрала платье, сквозь которое просвечивались непристойные места балерины. Также поклонники обратили внимание на то, что Волочкова вновь опозорилась.

Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

"Как в сказке "Золотая рыбка" все было, все прос..ла, близится старухе корыто", "День рождение было на уровне "рассмешила я всю страну", "Лифчик у тебя тут ужасно смотрится, неужели твой стилист не замечает такие минусы", "Неудачное платье", "Очухалась после запоя. Теперь держись, задолбает своими фотками", - писали в комментариях под снимком Волочковой.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

Больше позора Волочковой: