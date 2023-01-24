"Хоум видео": Волочкова с Джигурдой накликали на себя гнев россиян

Анастасия Волочкова и Никита Джигурда решили поддержать войну в Украине.

Анастасия Волочкова, Никита Джигурда / скриншот YouTube

Российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда разгневали поклонников странной новостью.

На своей страничке в Instagram Волочкова похвасталась, что вместе с Джигурдой они записали некий патриотический клип.

Подписчики скандальной балерины сильно удивились, услышав такую новость. Многих из них возмутил тот факт, что любительница расставить ноги и не очень адекватный Джигурда способны олицетворять патриотизм, хотя некоторые и признали - "какая страна, такие патриоты".

Волочкова и Джигурда / скриншот

"Если клип патриотический, то ноги на стол зачем?", "Настя не позорься! Ваша страна убивает соседей, а тебе все весело. Вернется вам все", " У Насти весь патриотизм в раздвинутых ногах. Не стыдно это называть патриотизмом?", "А вот и жених, идеальная пара", "О, хоум видео?", "Прям так и прёт из вас этот патриотизм", "Классная патриотка", "Для рашки пойдет - олицетворение помойки", - писали в комментариях под снимком Волочковой.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также мы сообщали, что на своей страничке в Instagram она опубликовала несколько снимков, на которых позирует в странной позе - держит в руках свечу, стоя на коленях .

Больше позора Волочковой: