"Воет сирена, а все идут на Щекавицу": Jerry Heil переделала самый известный хит Винника

Jerry Heil презентовала песню о Щекавице / instagram.com/thejerryheil

Украинская певица Jerry Heil переделала самый известный хит Олега Винника "Вовчиця". Девушка решила не отставать от трендов и презентовала трек о горе Щекавице, которая уже стала невероятно популярной среди пользователей.

Певица создала кавер, в котором она использовала мелодию из песни Винника и собственный текст.

"Щекавица во всех мемах и щелях, не могла обойти стороной", — написала в Instagram Jerry Heil.

В тексте девушка акцентировала внимание на силе украинского народа и пошутила над темой того, что наши люди в любви смогут пережить даже ядерный удар.

"Виє сирена, а всі йдуть на Щекавицю. Якщо і бахне в цю мить, всі будуть кохані. Ось вона сила і міць нашого єднання", - спела Jerry Heil.

Как известно, в соцсетях разлетелись мемы о ядерном ударе и о том, как можно провести последние часы жизни. Пользователи оценили идею устроить оргию на горе Щекавица в Киеве. Среди жителей Киева оказались люди, которые даже пообещали принять участие в этом "мероприятии".

Эту идею поддержали даже Верка Сердючка с "мамой". Артисты опубликовали фото в стрингах с надписью "Мы почти на месте".

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