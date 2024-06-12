Внучка Ротару в топе за 90 тысяч показалась в Италии

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Соня Евдокименко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внучка певицы Софии Ротару, которая поддерживает Украину в террористическом нападении России на нее, покрасовалась в Тоскане в дорогущем топе известного бренда.

В частности, на своей странице в Instagram Соня Евдокименко оделась в минималистичный топ с открытыми плечами от Miu Miu за $2100 и джинсы с низкой посадкой.

Внучка Ротару выгуляла топ за почти 100 000 тысяч гривен / Коллаж Главред, фото Instagram/iamsofiaeve

Молодая женщина не в первый раз демонстрирует одежду дорогих брендов и наслаждается лакшери-жизнью.

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Топ известного бренда в цвете деним / Скриншот miumiu.com

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Отметим, недавно София Ротару вышла на связь с поклонниками и поздравила украинцев с Днем вышиванки. Вышиванка всегда была важным элементом сценических и повседневных образов певицы, поэтому о важности традиционного украинского наряда София Михайловна знает очень хорошо.

А также сын Софии Ротару Анатолий показал, как сейчас выглядит его мама и поздравил ее с праздником. На снимке 76-летняя артистка запечатлена на диване в ярком платье и в темных очках, выглядит Ротару просто великолепно.

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