Внучка Ротару в топе за 90 тысяч показалась в Италии

Внучка певицы Софии Ротару, которая поддерживает Украину в террористическом нападении России на нее, покрасовалась в Тоскане в дорогущем топе известного бренда.
В частности, на своей странице в Instagram Соня Евдокименко оделась в минималистичный топ с открытыми плечами от Miu Miu за $2100 и джинсы с низкой посадкой.
Молодая женщина не в первый раз демонстрирует одежду дорогих брендов и наслаждается лакшери-жизнью.
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Отметим, недавно София Ротару вышла на связь с поклонниками и поздравила украинцев с Днем вышиванки. Вышиванка всегда была важным элементом сценических и повседневных образов певицы, поэтому о важности традиционного украинского наряда София Михайловна знает очень хорошо.
А также сын Софии Ротару Анатолий показал, как сейчас выглядит его мама и поздравил ее с праздником. На снимке 76-летняя артистка запечатлена на диване в ярком платье и в темных очках, выглядит Ротару просто великолепно.
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