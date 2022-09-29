Вместо одежды - позолота: Гвинет Пэлтроу полностью разделась для известного глянца

Гвинет Пэлтроу снялась обнаженной для Vogue / instagram.com/gwynethpaltrow

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, звезда романтических комедий и фильмов киновселенной Marvel, стала звездой нового номера элитного глянца Vogue.

Фотосессия приурочена к важной дате в жизни артистки - ее 50-летию. Полвека на этой бренной земле, похоже, ничуть не отразились на красоте Пэлтроу.

Актриса известная своими дерзкими решениями, поэтому к юбилею решила сняться полностью обнаженной, и вдохновить таким образом мужчин и женщин по всему миру на полное принятие себя и своего тела во всех его проявлениях.

На снимках, которыми Vogue поделились на своей странице в Instagram, Пэлтроу облачена лишь в золотую краску, что делает ее похожей на изящную статуэтку в антикварной лавке.

На лице актрисы играет загадочная полуулыбка, которую, вероятно, можно растолковать, как степенную мудрость, которую она постигла за свои 50 лет жизни.

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