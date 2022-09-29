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Вместо одежды - позолота: Гвинет Пэлтроу полностью разделась для известного глянца

29 сентября 2022, 12:23

Обнаженные фотографии звезды Marvel совсем скоро появятся на страницах Vogue.

Гвинет Пэлтроу
Гвинет Пэлтроу снялась обнаженной для Vogue / instagram.com/gwynethpaltrow

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, звезда романтических комедий и фильмов киновселенной Marvel, стала звездой нового номера элитного глянца Vogue.

Фотосессия приурочена к важной дате в жизни артистки - ее 50-летию. Полвека на этой бренной земле, похоже, ничуть не отразились на красоте Пэлтроу.

Актриса известная своими дерзкими решениями, поэтому к юбилею решила сняться полностью обнаженной, и вдохновить таким образом мужчин и женщин по всему миру на полное принятие себя и своего тела во всех его проявлениях.

На снимках, которыми Vogue поделились на своей странице в Instagram, Пэлтроу облачена лишь в золотую краску, что делает ее похожей на изящную статуэтку в антикварной лавке.

На лице актрисы играет загадочная полуулыбка, которую, вероятно, можно растолковать, как степенную мудрость, которую она постигла за свои 50 лет жизни.

Ранее украинская модель, Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях показала, как купается в море в блузке и кружевных трусиках, которые насквозь промокли.

Также красавица-жена украинского боксера Александра Усика в белом платье засветила упругие бедра и стройные ножки в фотосессии на фоне каменной пустыни.

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