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Влюблена в Зеленского, но замужем за Россией: Лолита сделала провокационное заявление

14 ноября 2022, 15:14

Милявская продолжает закапывать свой талант глубоко в перегной российской пропаганды.

Лолита Милявская
Лолита Милявская призналась в любви Зеленскому / facebook.com/LolitaMilyavskaya

58-летняя певица Лолита оказалась среди тех артистов украинского происхождения, которые предпочли продать свою родину за 30 сребреников, которые ей обещает шоу-бизнес в РФ.

Тем не менее она не оставляет возможности попиариться на том, откуда она родом путем противоречивых заявлений. Недавно в интервью для российского телеканала Милявская ляпнула, что влюблена в президента Украины Владимира Зеленского. Однако тут же поспешила исправиться, и подчеркнула, что наш гарант нравится ей, как артист и продюсер, а не как политик.

"Я была влюблена в Владимира Зеленского как в лучшего продюсера. Но для меня Владимир Зеленский — это еще одно доказательство того, о чем я говорила до всех событий: не надо артистам заниматься политикой", - говорит певица.

К счастью, эта любовь не взаимна, и Лолита получила то, о чем так мечтала - ее действительно перестали воспринимать на ее родине адекватно. Но не из-за того, что она еврейка или говорит на русском языке. А из-за предательства - преклонения перед страной-террористом, которая устраивает геноцид украинского народа.

Но эти "абьюзивные отношения" с РФ Милявскую, похоже, вполне устраивают.

"Мне хорошо в своей стране. Я с ней буду разделять абсолютно всё, потому что я за ней замужем. Уж так получилось, что с 1987 года автоматически я замужем за Россией. Лично мне Россия дала, наверное, всё", - хвастается она.

Напомним, ранее Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

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