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Владимир Остапчук решился на признание после слухов о разводе: "Я считаю, пришло время"

28 ноября 2022, 18:25

Украинский шоумен поделился с поклонниками страшной тайной.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк
Владимир Остапчук сделал признание после слухов о разводе с Кристиной Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk

Украинский теле- и радиоведущий Владимир Остапчук на фоне слухов о разводе с блогеркой и нотариусом Кристиной Горняк (которые они, к слову, предпочитают не комментировать), сделал громкое заявление.

Точнее - признание, которым шоумен поделился на своей странице в Instagram. Умение приковывать к своей персоне внимание - один из главных инструментов ведущего, которым Остапчук владеет в совершенстве.

Поэтому он решил воспользоваться шумихой вокруг своей личной жизни и выложил загадочную сторис - на фоне заснеженного городского пейзажа Владимир написал: "Я считаю, что наконец пришло время сделать признание".

В томящем ожидании Остапчук мучил своих поклонников целый час. После этого "страшная" тайна ведущего выплыла наружу.

"Сегодня я сбил снеговика", - написал ведущий. Так он подшутил над теми из фанатов, которые переходят личные границы, и слишком усердно лезут в его с Кристиной семейную жизнь, на каком этапе она не находилась бы.

Владимир Остапчук решился на признание после слухов о разводе: 'Я считаю, пришло время'
Владимир Остапчук сделал признание после слухов о разводе с Кристиной Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk

Ранее стало известно, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес оказались на грани развода всего через 4 месяца после свадьбы - непримиримый конфликт в семье провоцирует новоиспеченных супругов.

Также была раскрыта настоящая причина, по которой от певицы-запроданки Наташи Королевой ушел первый муж, музыкант и композитор Игорь Николаев. Иронично, но со своим вторым мужем певунья наступила на те же грабли.

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